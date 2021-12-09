Diyarbakır'da Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri tabiat parkı ilan edildi - Haberler
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Diyarbakır'da Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri tabiat parkı ilan edildi

İhlas Haber Ajansı / Hacı Güneş - Haberler | Kültür Sanat

Diyarbakır'da Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri tabiat parkı ilan edildiDİYARBAKIR Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Şeyhandede ve Yabanardı şelaleleri tabiat parkı olarak tescillendi.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri tabiat parkı ilan edildi

DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Şeyhandede ve Yabanardı şelaleleri tabiat parkı olarak tescillendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çermik ilçesi sınırları içerisinde yer alan 86,5 hektarlık alanın, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin onayı ile Yabanardı ve Şeyhandede şelalelerinin Tabiat parkı olarak tescil edildiğini açıkladı.

Diyarbakır'da Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri tabiat parkı ilan edildi

Diyarbakır'da Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri tabiat parkı ilan edildi

Diyarbakır'da Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri tabiat parkı ilan edildi

İhlas Haber Ajansı / Hacı Güneş - Son Dakika Haberleri

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