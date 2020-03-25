Tepki çeken Kürtçe 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi Koronavirüs salgınına karşı Diyarbakır'da bir camiden, Kürtçe olarak sokak hayvanlarından virüsün bulaşabileceği anonsu yapıldı. Gelen tepkiler üzerine Valilik, cami imamının yanlış anlaşıldığını söyledi. Müftülük de camide, telafi amaçlı bir vaaz verdi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir köyde cami imamı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir anons yaptı. Kürtçe olarak yapılan anonsta, 'sokak hayvanlarından koronavirüs bulaşabilir' ifadeleri yer alınca, hayvan dernekleri yaşanan olaya büyük tepki gösterdi. Valilik, gelen tepkiler üzerine imamın yanlış anlaşıldığını açıklayarak, Diyarbakır Müftülüğü'nün İslam'da hayvanlara merhamet konulu bir vaaz vereceğini açıkladı.

HAYVANSEVERLER TWITTER'DAN TEPKİ GÖSTERDİ

Sur'daki Kozan Köyü camisinin imamı, koronavirüs salgınına karşı Kürtçe olarak 'sokak hayvanlarından koronavirüs geçebilir' yönünde anons yapınca Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) harekete geçti. Yapılan duyuruyu Twitter üzerinden paylaşan dernek, böyle bir dönemde bilim insanları aksini söylediği halde sokak hayvanlarının hedef gösterilmesine tepki gösterdi.

HATALI BİLGİLENDİRME DÜZELTİLECEK

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre; yapılan anonsla ilgili gelen tepkiler üzerine Diyarbakır Valiliği, Sur Kaymakamlığı ve Sur Müftülüğü ile temasa geçildi. Duyuruyu yapan imamla ilgili soruşturma başlatıldığını söyleyen dernek yöneticileri, "Yapılan görüşmelerde kararlar alındı. Sur Müftülüğü marifeti ile ilgili camiden yeni bir anons yapılarak sokak hayvanlarından insanlara koronavirüs geçmediği bilgilendirmesi yapılarak cami imamının yaptığı hatalı bilgilendirme düzeltilecek.'' dedi.

'HAYVANLARA MERHAMET' VAAZI VERİLDİ

Atılan adımlar sonunda, camiden yapılan anonsu telafi edecek bir vaaz da verildi. HAYKURDER, sosyal medya hesabından, hem Türkçe hem Kürtçe yapılan vaazı paylaşarak İslam'ın hayvanlara karşı gösterdiği merhametin anlatıldığı bilgisini verdi. Dernek yöneticileri bu örnek davranışlarından dolayı Diyarbakır Valiliği'ne, Sur Kaymakamlığı'na ve Sur Müftülüğü'ne hassasiyetleri için teşekkür etti.