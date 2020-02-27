Diyarbakır'da otomobil takla attı: 6 yaralı
Haberler » Güncel » Diyarbakır'da otomobil takla attı: 6 yaralı - Haber

Diyarbakır'da otomobil takla attı: 6 yaralı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atmasıyla aralarında çocuklarında bulunduğu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

27.02.2020 20:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:19
Diyarbakır'da otomobil takla attı: 6 yaralı

DİYARBAKIR'ın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atmasıyla aralarında çocuklarında bulunduğu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde tarihi 'nde meydana geldi. 12 AP 937 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan bir kişi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kazada aralarında çocuklarında olduğu 1'i ağır 6 kişi Silvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil çekici ile otoparka çekilirken ağır yaralı kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler