Diyarbakır'da Kuran kursu öğrencilerine giyim yardımı - Haberler
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Diyarbakır'da Kuran kursu öğrencilerine giyim yardımı

AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da Kuran kursu öğrencilerine giyim yardımı

Türkiye ve Avrupa'da faaliyet yürüten Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Diyarbakır'daki 45 kız Kuran Kursu öğrencisine giyim yardımında bulundu.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Türkiye ve Avrupa'da faaliyet yürüten Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Diyarbakır'daki 45 kız Kuran Kursu öğrencisine giyim yardımında bulundu.

Gurbetçiler ve Türkiye'deki hayırseverlerin bağışlarıyla alınan kışlık giyecekler, Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş tarafından merkez Bağlar ilçesindeki Aksakal Kız Kuran Kursu öğrencilerine dağıtıldı.

Ataş, AA muhabirine, Kış Yardımı Kampanyası kapsamında hayırseverlerin yardımlarını muhtaçlara ulaştırdıklarını söyledi.

Yaptıkları yardımla çocukların ayaklarının ıslanmayacağını ve sırtlarının üşümeyeceğini belirten Ataş, şöyle dedi:

"Bağışçılarımızın bize verdikleri yardımları ellerimizle dağıttık. Biz, bölge farkı tanımadan, ırkına ve rengine bakmaksızın nerede bir mağdur, mazlum ve yetim varsa bağışçıların bizlere verdikleri emaneti onlara ulaştırıyoruz. 2021 kış yardımı programımız dahilinde Ankara'dan başlayıp Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçeleri ile Bingöl'de giyim yardımı yaptık. Bunun yanı sıra kışlık odun ve gıda yardımında bulunduk."

Diyarbakır'da Kuran kursu öğrencilerine giyim yardımı

Diyarbakır'da Kuran kursu öğrencilerine giyim yardımı

Diyarbakır'da Kuran kursu öğrencilerine giyim yardımı

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AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri

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