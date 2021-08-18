Diyarbakır'da kayıp 17 yaşındaki kızı, 29 gün sonra polis buldu
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Diyarbakır'da kayıp 17 yaşındaki kızı, 29 gün sonra polis buldu

Diyarbakır'da kayıp 17 yaşındaki kızı, 29 gün sonra polis buldu
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, 29 gün önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan A.K. (17) adlı kız çocuğu, ailesinin başvurusu üzerine polis ekiplerince erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ö.K.'nin evinde bulundu.

DİYARBAKIR'da, 29 gün önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan A.K. (17) adlı kız çocuğu, ailesinin başvurusu üzerine polis ekiplerince erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ö.K.'nin evinde bulundu. Ailesinin yanına gitmek istemediğini söyleyen A.K., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alındı. 

Yenişehir ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan lise öğrencisi A.K. adlı kız çocuğu, 20 Temmuz'da evden ayrıldı. Ailesi, haber alamadığı kızları için karakola giderek kayıp, ihbarında bulundu. Başvuru üzerine çalışma başlatan ekipler, A.K.'nin kaldığı evi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle girilen evde, A.K. ve erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ö.K. bulundu. Ekipler tarafından A.K. ve Ö.K., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen A.K., ailesinin yanına gitmek istemediğini söyledi. Kimseden şikayetçi olmadığını da belirten A.K., savcılık kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alındı. Ö.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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Diyarbakır'da kayıp 17 yaşındaki kızı, 29 gün sonra polis buldu - Haberler
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