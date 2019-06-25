Diyarbakır'da kayalıktan düşen çoban öldü
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, kayalıktan düşen çoban hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, kayalıktan düşen çoban hayatını kaybetti.
Hamzalı Mahallesi'nin Yolçatı mezrası kırsalında bir grup çoban, akşam hayvanları barınağa yerleştirdikten sonra mezraya dönmek üzere yola çıktı. Dönüş yolunda dengesini kaybederek kayalıktan düşen Metin Çiçek (18) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kulp Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işleminin ardından, Çiçek'in cenazesi, Hamzalı Mezarlığı'nda defnedildi.
Kaynak: AA
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