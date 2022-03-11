Diyarbakır'da 'Kar kaplanları' Mart ayında da karla mücadelede - Haberler

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Diyarbakır'da 'Kar kaplanları' Mart ayında da karla mücadelede

İhlas Haber Ajansı - Muhsin Taş - Güncel
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Diyarbakır'da 'Kar kaplanları' Mart ayında da karla mücadelede Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ardından yürüttüğü çalışmayla yolların ulaşıma kapanmasını engelledi.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da 'Kar kaplanları' Mart ayında da karla mücadelede

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ardından yürüttüğü çalışmayla yolların ulaşıma kapanmasını engelledi.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, yüksek yerlerde kar yağışının ardından harekete geçti. Kulp ilçesine bağlı Akdoruk, Akçesir mahalleleri ile Çüngüş Malkaya-Çataldut-Yaygınkonak grup yollarında kar yağışının etkili olması üzerine ekiplerin zamanında yaptığı müdahaleyle yolların kapanması engellendi.

Kar nedeniyle yoldan çıkan araçlar belediyeye ait iş makineleriyle kurtarıldı. Yolların ulaşıma kapanmaması için gece de mesailerine devam eden ekiplerin karla mücadele çalışması devam ettiği belirtildi.

Diyarbakır'da 'Kar kaplanları' Mart ayında da karla mücadelede

Diyarbakır'da 'Kar kaplanları' Mart ayında da karla mücadelede

Diyarbakır'da 'Kar kaplanları' Mart ayında da karla mücadelede

İhlas Haber Ajansı / Muhsin Taş - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Mart, kar, Güncel, Haberler

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