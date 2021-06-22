Diyarbakır'da havalimanı yakınında anız yangını
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Diyarbakır'da havalimanı yakınında anız yangını

Diyarbakır'da havalimanı yakınında anız yangını
Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR Havalimanı karşısındaki tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DİYARBAKIR Havalimanı karşısındaki tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Diyarbakır Havalimanı karşısında hasadı yapılmış buğday tarlasında çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yaklaşık 20 dönümlük alanda etkili olan anız yangının, yoldan geçen bir sürücünün attığı izmaritten kaynaklandığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Diyarbakır'da havalimanı yakınında anız yangını
Diyarbakır'da havalimanı yakınında anız yangını
Diyarbakır'da havalimanı yakınında anız yangını
Diyarbakır'da havalimanı yakınında anız yangını
Diyarbakır'da havalimanı yakınında anız yangını
Diyarbakır'da havalimanı yakınında anız yangını
Diyarbakır'da havalimanı yakınında anız yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl

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