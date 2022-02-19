Diyarbakır'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar tarihi yerleri gezdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, yakınlarıyla birlikte tarihi yerleri gezdi. Şubat ayında bahar keyfi yaşayan vatandaşlar, Diyarbakır'ın tarihi yerlerini ve hayran bırakan güzelliğinin tadını çıkardı.

Kar ve yağmurun ardından Diyarbakır'da bugün güneş açtı. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar Diyarbakır'ın eşsiz tarihi mekanlarının tadını çıkardı. Vatandaşlar Diyarbakır'ın hayran bırakan güzelliğinin tadını sevdikleriyle bol bol fotoğraf çekerek çıkardı.

Şehrin en turistik yerlerinden olan tarihi İç Kale içerisindeki Hz. Süleyman Camisinin bahçesinde, güneşli havanın tadını çıkarmaya gelen Sadık Yeng güzel havayı fırsat bilip kendini sokağa attığını söyledi.

Güneş yüzünü gösterir göstermez çocukluğunun geçtiği Sur ilçesine gelip bu eşsiz manzaranın tadını çıkardığını belirten Yeng, "Güzel havayı fırsat bilip hemen buraya geldim. Buralar eskiden oturacak gibi değildi ama yapılan yatırımlarla çok güzelleşti. Her geldiğimde çocukluğuma gidiyorum. Hava çok güzel sık sık geliyorum" diye konuştu.