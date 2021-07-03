Diyarbakır'da feci kaza: Baba öldü, küçük oğlu sağ kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da feci kaza: Baba öldü, küçük oğlu sağ kurtarıldı

Diyarbakır'da feci kaza: Baba öldü, küçük oğlu sağ kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Çüngüş İlçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, 4 yaşındaki oğlu AFAD ekipleri tarafından yaralı kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Çüngüş İlçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, 4 yaşındaki oğlu AFAD ekipleri tarafından yaralı kurtarıldı.

Kaza, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Hindibaba Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik teknisyeni Sedat Tekin, dün akşam saatlerinde oğlu Hamza'yı da alarak 12 AT 380 plakalı otomobiliyle gezintiye çıktı. Eşi, uzun süre Sedat Tekin'e ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Çevrede arama çalışması başlatan jandarma ve emniyet ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından ilçe merkezi ve ana güzergahlarda aracın izine rastlamayınca çevrede çalışma yürüttü. AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarına ilçe Kaymakam Tuncay Kaldırım ve İlçe Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe de katıldı.

Küçük çocuğu ağlarken buldular

Ekipler ve köylüler, saat 23.00 sıralarında mahalle yakınlarında yaklaşık 130 metre yükseklikteki uçurumun dibinde çocuk ağlama sesi duyması üzerine yamaçtan inen jandarma ekipleri, araç sürücüsü Hamza Tekin'i ölü, otomobilin dışında ise 4 yaşındaki Hamza isimli küçük çocuğu ağlarken buldu.

Küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Diyarbakır AFAD'a bağlı 12 kişilik özel dağcılık ekibi ve Çüngüş Belediyesi itfaiye erlerinin uzun süren çalışması sonucu hayatını kaybeden Sedat Tekin'in cesedi araçtan çıkarıldı.

Tekin'in cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye götürülürken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da feci kaza: Baba öldü, küçük oğlu sağ kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı
1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı
8 senedir kayıp olan Nusret Vardar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı, 7 kişi gözaltına alındı
8 senedir kayıp olan Nusret Vardar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı, 7 kişi gözaltına alındı
Tarım işçilerini taşıyan midibüsün freni patladı! Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı
Tarım işçilerini taşıyan midibüsün freni patladı! Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan İbrahim Selim Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Erol Bulut Diego Costa Burak Elmas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır'da feci kaza: Baba öldü, küçük oğlu sağ kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 01:46:09. #1.14#

title