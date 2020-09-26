Diyarbakır'da evde çıkan yangın, TOMA ve zırhlı araçla söndürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da evde çıkan yangın, TOMA ve zırhlı araçla söndürüldü

26.09.2020 20:31 | Son Güncelleme: 26.09.2020 20:35
Diyarbakır'da evde çıkan yangın, TOMA ve zırhlı araçla söndürüldü

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, bir evde çıkan yangın, bölgede bulunan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) tarafından söndürüldü.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, bir evde çıkan yangın, bölgede bulunan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) tarafından söndürüldü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı bir evin ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler itfaiyeye ihbarda bulundu. Bu sırada yangını fark eden bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, TOMA ve zırhlı araçla yangına müdahale etti. TOMA ile zırhlı araçta kullanılan suyla evdeki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye ekipleri çalışma başlattı.


Diyarbakır'da evde çıkan yangın, TOMA ve zırhlı araçla söndürüldü
Diyarbakır'da evde çıkan yangın, TOMA ve zırhlı araçla söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Hanife Halil Sezai Aytaç Ağırlar Meryem Uzerli
Spor Can Bartu Ryan Babel Erol Bulut Eddie Newton Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Kaza Çocuk Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da evde çıkan yangın, TOMA ve zırhlı araçla söndürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 20:35:34. #1.15#
title