Engelli derneğinde alem yapan ekibe polis baskını: 132 bin TL ceza kesildi
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Engelli derneğinde alem yapan ekibe polis baskını: 132 bin TL ceza kesildi

14.01.2021 03:06 | Son Güncelleme: 14.01.2021 08:00

Diyarbakır'da kısıtlama saatinde bir engelli derneğinde 9'uncu kez alkollü eğlence yapıldığı ihbarı alan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında yine aynı manzaralar ortaya çıkarken, 42 kişiye 132 bin 300 TL ceza kesildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında faaliyet gösteren ve daha önce 8 kez, polis tarafından yapılan baskında, eğlence mekanı olarak çalıştırıldığı tespit edilen engelliler derneğine, bu gece saatlerinde gelen ihbar üzerine tekrar baskın düzenlendi.

SOKAĞA GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATTILAR

Derneğin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları çevik kuvvet ekipleri tarafından kapatılırken, içeri giren polis ve Kayapınar ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri yine alkollü eğlence düzenlendiğini tespit etti.

42 KİŞİ YAKALANDI

İçkili eğlenceyi durduran polis ve zabıta ekipleri, aralarında kadınların da bulunduğu 42 kişinin genel bilgi taraması sorgusunu yaptı. Zabıta ekiplerince derneğin kapısı bu kez getirilen kaynak makinasıyla mühürlenirken, 42 kişiye korona virüs tedbirlerini ihlalde toplam 132 bin 300 TL para cezası uygulandı. Yapılan işlemlerin ardından dernek yöneticileri de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Engelli derneğinde alem yapan ekibe polis baskını: 132 bin TL ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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