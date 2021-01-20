Çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebeğe ait cansız beden bulundu
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Çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebeğe ait cansız beden bulundu

20.01.2021 10:03 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:36

Diyarbakır'da, çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebeğe ait cansız beden bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 251'inci Sokak'ta temizlik yapan görevli, sabah saatlerinde konteynerde çöplerin arasında, yeni doğmuş bir bebek buldu. Görevli, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Kız bebeğe ait cansız beden, otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri, başlattıkları soruşturma kapsamında olay yerine yaptıkları inceleme ile delil aradı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Mahalleli İbrahim Selçuk, duruma tepki göstererek, olayın vicdansızlık olduğunu söyledi. Soruşturma sürüyor.

Çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebeğe ait cansız beden bulundu
Çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebeğe ait cansız beden bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

Haber Yorumları (3)
KURT: her zaman dua ediyom allah şu dünyanın altını üstüne getirsin diye
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ALYA: Allah belanızı versin.
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
BRO: Allah belanızı versin.
Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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