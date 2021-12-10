DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır anne ve babaların evlat nöbeti 831'inci gününde

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü Pkk tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 831'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 831'inci gününe girdi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, evladına seslenerek teslim olması çağrısında bulundu.

830 gündür eylemlerine devam ettiklerini hatırlatan baba Demir, çocuklarını almadan kaldıkları çadırdan kalkmayacaklarını söyledi. 6 yıldır çocuğunun peşinde olduğunu ifade eden Demir, "Çocuğumun peşini bırakmadım. Ama o zalimler, çocuklarımızı kandırıp götürdü. 6 senedir çocuğumu benimle görüştürmüyorlar. Bunlarda vicdan, merhamet yok. 33 çocuğumuz geldi. Oğlum, kaç gel, sizi kandırıyorlar. Diyorlar ki, 'siz Türkiye'ye giderseniz cezaevinde çürürsünüz.' Devletimiz öyle büyük bir devlettir ki, kelepçe vurmadan 33 tane çocuğumuz anne ve babasına teslim edildi. O hasret içimizde kalmasın oğlum. Kaç gel, Türk adaletine teslim ol" dedi.