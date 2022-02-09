Diyarbakır'da 19 hırsızlık olayına karışan şüpheli, polisin titiz çalışmasıyla yakalandı - Haberler
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Diyarbakır'da 19 hırsızlık olayına karışan şüpheli, polisin titiz çalışmasıyla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da 19 hırsızlık olayına karışan şüpheli, polisin titiz çalışmasıyla yakalandıDİYARBAKIR Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 hırsızlık olayına karışan ve 19 hırsızlık eylemi olan şüpheliyi titiz çalışmalar sonucu yakaladı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da 19 hırsızlık olayına karışan şüpheli, polisin titiz çalışmasıyla yakalandı

DİYARBAKIR Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 hırsızlık olayına karışan ve 19 hırsızlık eylemi olan şüpheliyi titiz çalışmalar sonucu yakaladı.

Merkez Bağlar ilçesinde 1 evde hırsızlık olayı, Yenişehir ilçesinde 4 iş yerinde hırsızlık olaylarının meydana gelmesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptığı titiz çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarında 3 adet televizyon, 2 adet bilgisayar ve 1 adet kameranın çalındığını belirledi.

Çalışmalar neticesinde şüpheli F.Ş.A, tespit edilirken, şüphelinin 19 hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı. Ekipler, 4 Şubat günü tespit ettikleri şahsı yakaladı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi.

Diyarbakır'da 19 hırsızlık olayına karışan şüpheli, polisin titiz çalışmasıyla yakalandı

Diyarbakır'da 19 hırsızlık olayına karışan şüpheli, polisin titiz çalışmasıyla yakalandı

Diyarbakır'da 19 hırsızlık olayına karışan şüpheli, polisin titiz çalışmasıyla yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Hacı Güneş - 3. Sayfa

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Diyarbakır, 3. Sayfa, Haberler

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