Diyarbakır'da 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haberler
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Diyarbakır'da 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde elinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduran şahısları bularak adalete teslim etmek maksadıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bağlar ilçesinde icra edilen operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu operasyonda yapılan araç aramasında; 10 adet 7,65 milim çapında ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait 10 adet şarjör ele geçirildiği kaydedildi. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tabanca ve şarjörlere el konulduğu, yakalanan 4 şüphelinin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir ifadelerine yer verdi.

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