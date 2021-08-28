Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sinop'un Türkeli ilçesinde alternatif güzergahlar açıyor
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sinop'un Türkeli ilçesinde alternatif güzergahlar açıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sinop'un Türkeli ilçesinde alternatif güzergahlar açıyor
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sinop'un Türkeli ilçesinde sel nedeniyle kullanılmayacak durumdaki yollara alternatif güzergahlar açıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sinop'un Türkeli ilçesinde sel nedeniyle kullanılmayacak durumdaki yollara alternatif güzergahlar açıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler Türkeli'de meydana gelen sel felaketinde ulaşımın kesildiği yollarda onarım tamamlanana kadar vatandaşların kullanacağı alternatif yollar açıyor.

Sel bölgesinde görevlendirilen ekipler, vatandaşların ulaşım hizmetlerinden kesintisiz şekilde yararlanmalarını sağlamak için Türkeli ile Sarmaşık köyünü birbirine bağlayan 6 bin 500 metrelik yeni yol yapacak.

Çalışmalara başlayan ekipler, alternatif güzergahta temel ve alt temel çalışmalarını tamamlayarak yolun yüzde 50'sinde stabilize çalışmasını bitirdi.

Alternatif güzergah 3 günde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ ekipleri, Sinop'un Türkeli ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde selin izleri silinene kadar çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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