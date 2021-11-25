Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Fiskaya Seyir Terasını yeniledi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Fiskaya Seyir Terası'nın açılışı yapılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların Taş Konak, Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri ve Millet Bahçesi'ni bir arada izleme fırsatını yakalayacağı Fiskaya Seyir Terası'ndaki çalışmalar tamamlandı.

Çalışmada, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 230 metrekarelik alanda olumsuz hava koşullarına dayanıklı malzeme ile 170 metrekare kompozitdeck, 60 metrekare cam teras ve kafe inşa etti.

Yaklaşık 6 bin kilogram çelik kullanılan terasta aynı anda 45 kişi cam zemine çıkabilecek. 2 bin metrekarelik alanda deforme olmuş bazaltlar yenileriyle değiştirilirken yeşil alanlar ise mevsimlik çiçek ve ağaçlar ile süslendi.

DİSKİ Genel Müdürlüğünün yeniden akar hale getirdiği Fiskaya Şelalesi yapılan ışıklandırmayla rengarenk bir görünüme kavuştu.

Ayrıca, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca, seyir terası ve Fetih Kapısı arasında kalan kısım tarihi dokuya uygun bir şekilde ışıklandırıldı.

Vali Münir Karaloğlu, 27 Kasım'da yenilenen Fiskaya Seyir Terası'nın açılışını gerçekleştirecek.