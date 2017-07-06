Diyanetten Ehad'ın Hafız Kampına Ziyaret

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Bünyamin Albayrak, Evrensel Hafızlar Derneğinin (EHAD) Kesikköprü'deki kampı ziyaret etti.



Albayrak, ziyarette yaptığı konuşmada, kamp döneminin, 15 Temmuz 2016'nın birinci yılına tekabül ettiği bugünlerde yeniden milli bir dirilişe vesile olmasını diledi.



Şehitler, gaziler ve tüm milletin, 15 Temmuz'da düzenlenen bu menfur olay karşısında bir ve beraber olduğunu dile getiren Albayrak, böylece sıkıntının uzaklaştırıldığını söyledi.



Devlete karşı minnet, vefa ve görev borçları olduğunu belirten Albayrak, bu konuda kendilerine katkı veren tüm Müslümanlara duacı olduklarını ifade etti.



Bala Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan da kampı düzenleyenlere teşekkür etti.



Öğrencilere seslenen Şivgan, "Kuran-ı Kerim'i ezberleyin. Arapça'yı öğrenmeye çalışın. Meal ve tefsir okuyun. Kitabımıza sımsıkı sarılın. Ümmetin size ihtiyacı var. Sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.



Evrensel Hafızlar Derneği Tanıtım ve Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Salih Hozantaş ise 241 hafız adayı gençle her gün 15 Temmuz ve tüm şehitlerin ruhuna hatim okuduklarını kaydetti.



Konuşmaların ardından bilgi yarışmalarında birinci olanlara, protokol üyeleri tarafından madalya verildi.