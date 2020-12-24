Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga Açıklaması

Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga, "Kur'an-ı Kerim ve ezanın Türkçe okutulması kabul edilemez." dedi.

Çanga yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepki gösterdi.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim ve ezana saygısızlık yapıldığını, ezanın evrensel bir mesaj olduğunu aktaran Çanga, herhangi bir dille ya da lehçeye çevrilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bu milletin inancının gereği gibi yaşayabilmek için çok bedeller ödediğini ve çok badireler atlattığını belirten Çanga, şöyle devam etti:

"Kur'an-ı Kerim ve ezanın Türkçe okutulması kabul edilemez. Köhne zihniyetin yeniden hortlanmasına, o karanlık günlere dönülmesine bu aziz ve asil millet asla müsaade etmeyecektir. Bu aziz millet bu zihniyetin baskıcı, despotik, inanç hürriyetini yaşanamaz bir hale getiren politikalarını çok iyi bir şekilde bilmektedir. Hiç kimse o günlere özenmesin. Özlemini çektiğiniz o günlere geri dönülmesine bu aziz ve iman sevdalısı millet asla izin vermeyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel