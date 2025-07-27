Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli olduğu iddia edilen bir şahsın 270 bin dolar tutarında (yaklaşık 11 milyon TL) rüşvet aldığı yönündeki görüntüler sosyal medyada, özellikle X platformunda yayılınca kurum harekete geçti. Diyanet rüşvet olayı nedir, Diyanet'te rüşvet alan kim?

GÖRÜNTÜLERDE NE ANLATILIYOR?

Dolaşıma giren videoda, söz konusu görevlinin videoyu çeken kişiye "Kaydediyor musun?" diye sorduğu; karşı tarafın ise "Kayıt yok. Sen niye panikledin? Korkulacak bir şey yok ki." şeklinde yanıt vermesi üzerine görevlinin "Panikleme değil. Bir şey yok." dediği duyuluyor.

BAŞKANLIKTAN AÇIKLAMA VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu video üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, yazılı açıklama yaparak olayı kabul eden değil, iddiayla ilgili inceleme başlatan taraf olduklarını belirtti. "Bazı sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir." ifadelerine yer verildi.