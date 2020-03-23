Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek
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Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua edileceğini belirtti.

23.03.2020 00:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 00:35
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek

Koronavirüs salgınının son bulması için yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua edilecek.

Türkiye'de bin 236 kişide görülen ve 30 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgını nedeniyle camilerde dua edilmesi kararını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş duyurdu.

"VATANDAŞLARIMIZI EVDE KALMAYA DAVET EDİYORUM"

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:"Koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı önce cuma ve vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınmayacağını açıklamış ardından cuma namazlarında ve kandil gecelerinde camilerin kapatılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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