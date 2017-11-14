Diyabete Dikkati Çekmek İçin Zumba Yaptılar

Türk Diyabet Cemiyeti tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla hastalığa dikkati çekmek ve konuyla ilgili farkındalığı arttırmak için etkinlik düzenlendi.



Cemiyetin Kadıköy'deki merkezinde, "Doğru beslen, hareket et, diyabetten korun" sloganıyla gerçekleşen etkinlikte, katılımcılara şeker ölçümü ve vücut analizi yapıldı. Diyabet söyleşisi düzenlenen etkinlikte, katılımcılar diyabete dikkati çekmek için zumba dansına eşlik etti.



"Diyabet hastası olanların yaklaşık yarısı diyabet olduğundan habersiz"



Türk Diyabet Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fırat Bayraktar, etkinlik sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, diyabetin dünya üzerinde yaygın bir hastalık olduğunu ve 420 milyon civarında diyabet hastasının bulunduğunu belirtti.



Gelecekte bu rakamın daha fazla olabileceğini aktaran Bayraktar, "Dolayısıyla diyabet, mutlaka yarattığı sorunlar nedeniyle farkına varılması gereken ve önlenmesi gereken bir süreç. Bugün diyabet hastası olanların yaklaşık yarısı diyabet olduğundan habersizdir. Bu da kan şekeri yüksekliğinin tedavi edilmeden devam etmesi ve birçok komplikasyona yol açması demektir. Baktığınız zaman dünyada şu anda sonradan olma körlüklerin en sık nedeni diyabet." diye konuştu.



Bu seneki temanın "Diyabet ve Kadın" olduğunu belirten Bayraktar, şöyle devam etti:



"Biliyorsunuz kadın toplumsal eğitimde farkındalığı çok ön plana çıkarabilen bir varlık. Bu nedenle diyabet konusunda da kadının eğitilmesi onun başka kişileri eğitmesi demektir. Kadın eğitimine bu yönde ağırlık verilmesi, ülkenin genel bir yaklaşımı olması gerekir. Diyabette de zaten eğer kadını eğitirseniz ondan sonraki beslenme planından, evin içindeki hareket tarzına, insanları egzersize yüreklendirecek hareket tarzına kadar birçok yönde iyileşme sağlayabilirsiniz. Bu nedenle bu yıl diyabet ve kadın ağırlıklı bir tema ön plana alındı."



Katılımcılar arasında yer alan yazar Emine Çaykara da 38 yıllık diyabet hastası olduğunu anlatarak, "38 yıldır bir yaşam biçimi olarak gördüğüm diyabetle yaşıyorum. Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Aslında bütün ay, dünyada diyabetlilerin mavi ayı. Herkesin özellikle bunu dünyanın sonu olarak değil, bir yaşam biçimi olarak görmesini ve hayatlarını buna göre düzenlemesini tavsiye ediyorum. Bu sadece basit bir alışkanlığa ve yaşam biçimine dayalı bir durum." değerlendirmesinde bulundu.



Bu arada kasım ayı boyunca Türk Diyabet Cemiyeti tarafından diyabet farkındalığı oluşturmak amacıyla çeşitli yerlerde etkinlikler düzenlenecek.