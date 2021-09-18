Dışişleri: Türkiye-ABD siyasi istişarelerinin sürdürülmesinde mutabık kalındı - Haberler
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Dışişleri: Türkiye-ABD siyasi istişarelerinin sürdürülmesinde mutabık kalındı

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika
Dışişleri: Türkiye-ABD siyasi istişarelerinin sürdürülmesinde mutabık kalındı

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlığında heyetler arasındaki siyasi istişarelerde, istişarelerin düzenli olarak sürdürülmesinde mutabık kalındı.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlığında heyetler arasındaki siyasi istişarelerde, istişarelerin düzenli olarak sürdürülmesinde mutabık kalındı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Victoria Nuland başkanlığındaki heyetler arasındaki siyasi istişareler 17 Eylül'de Washington'da gerçekleştirilmiştir. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye, Libya, Afganistan, Doğu Akdeniz, Kafkasya, Orta Asya, Uzak Doğu, Afrika konuları istişare edilmiştir. Türkiye ve ABD arasındaki siyasi istişarelerin düzenli olarak sürdürülmesi hususunda mutabık kalınmıştır" denildi.


Dışişleri: Türkiye-ABD siyasi istişarelerinin sürdürülmesinde mutabık kalındı

Dışişleri: Türkiye-ABD siyasi istişarelerinin sürdürülmesinde mutabık kalındı

Dışişleri: Türkiye-ABD siyasi istişarelerinin sürdürülmesinde mutabık kalındı

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Haber: Dışişleri: Türkiye-ABD siyasi istişarelerinin sürdürülmesinde mutabık kalındı - Haberler
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