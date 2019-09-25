Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Mısırlı mevkidaşı Hafız'ın sözlerine yanıt geldi

25.09.2019 20:55

74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a yönelik sözlerine Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız'dan cevap gelmişti. Hafız, 'Erdoğan'ın adaleti savunuyor gibi görünerek Mısır'a olan nefretini ortaya koyduğunu' söylemişti. Hafız, Erdoğan'ın iddialarını 'temelsiz' diye niteledi ve bu ifadelerin görünürde adaleti savunduğunu ancak gerçekte Türkiye'ye saygı duymaktan başka bir şey yapmayan Mısır halkına olan nefretini yansıttığını belirtmişti.

"REDDEDİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır'ın Türkiye ve Erdoğan'a ilişkin sözlerine yanıt geldi. Aksoy açıklamasında, "Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün haddini aşarak 24 Eylül 2019 tarihinde yaptığı ülkemiz ile Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralarla dolu açıklamayı reddediyoruz. Darbeyle iktidara gelenlerin Türkiye'de demokrasiyi eleştirmesi başlı başına trajikomiktir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

"SALDIRGAN BİR TUTUM BENİMSEMEYİ TERCİH EDİYOR"

Sözcü Aksoy, "Türkiye, uluslararası camianın sorumlu bir üyesi olarak Mısır'da yaygın ve sistematik biçimde süren insan hakları ihlallerinin sona ermesine ve Mısır halkının demokrasi, adalet, eşitlik, özgürlük, hesap verebilirlik ve refah gibi meşru taleplerinin karşılanmasına yönelik çağrılarda bulunmaktadır. Mısır'daki hapishanelerde vicdanlara sığmayan uygulamalar ile siyasi kararlarla yürütülen yargılama süreçleri uluslararası toplum tarafından gayet iyi bilinmektedir. Bu uygulamalar esasen çeşitli uluslararası kuruluşların eleştirilerine konu olmaktadır. Mısır'daki yönetim, iyi niyetli çağrı ve telkinlere olumlu yönde kulak vermek yerine gerçekleştirilen insan hakları ihlallerinin üstünü örtmek ve Mısır halkının temel taleplerini kaale almamak için daha önce de müteaddit kereler yaptığı şekilde saldırgan bir tutum benimsemeyi tercih etmektedir" ifadelerini kullandı.

"BU AÇIKLAMA, MISIR'DAKİ YÖNETİMİN ZULÜM VE İSTİBDADA DAYANAN KARAKTERİNİ YANSITMAKTAN ÖTEYE GİTMEMEKTEDİR"

"Mısır'ın terörle mücadelede öncü bir role ve tecrübeye sahip olan ülkemizi bu konuda hedef alma gayretinin söz konusu saldırgan tutumunun bir yansıması olduğu açıktır. Türkiye, FETÖ'nün yanı sıra, PKK/YPG, El Kaide, DEAŞ gibi terör gruplarıyla yıllardır mücadele etmektedir. Türkiye'nin sınır ötesi bir tehdit teşkil eden terörizmle bu mücadelesi, Suriye başta olmak üzere komşu ülkelerin toprak bütünlüğü ile bölgenin güvenlik ve huzurunun korunmasına da katkıda bulunmaktadır. Açıklamada açıkça gördüğümüz gibi darbeyle iktidara gelenlerin darbecilere destek olması da şaşırtıcı değildir. Esasen bu açıklama, Mısır'daki yönetimin zulüm ve istibdada dayanan karakterini yansıtmaktan öteye gitmemektedir."

Aksoy, açıklamasını, "Türkiye, kardeş Mısır halkının barış ve refahı yönündeki ilkeli tutumunu sürdürecek, Mısır'da demokrasiye geri dönülmesine, hak ve özgürlüklerin tesis edilmesine ilişkin görüşlerini ifade etmeye devam edecektir" sözleri ile noktaladı.

Kaynak: İHA