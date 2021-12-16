Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla görüştü - Haberler
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla görüştü

AA - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da düzenlenen 3.Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Burundi Dışişleri Bakanı Albert Shingiro, Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diyaspora Bakanı Kandia Camara, Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederick M.

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da düzenlenen 3.Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Burundi Dışişleri Bakanı Albert Shingiro, Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diyaspora Bakanı Kandia Camara, Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederick M.M Shava ve ????Moritanya Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Ismail Ould Cheikh Ahmed Ould Babah ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla görüştü

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