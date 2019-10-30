Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yabancı gazetecileri böyle susturdu: Teröristlere yer yok

30.10.2019 21:13

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cenevre'de gerçekleştirdiği Üçlü Zirve'de yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ATEŞKES İKİ DEVLET ARASINDA OLUR"

Bir basın mensubunun, "Sayın Çavuşoğlu siz ateşkesin uzatılmasını da görüşecek misiniz?" sorusuna Çavuşoğlu, "Hangi ateşkes?" diye cevap verdi. Basın mensubunun "Türkiye ile Rusya arasındaki" demesi üzerine Çavuşoğlu, "Biz sadece operasyonu durdurduk. Ateşkes iki meşru ülke arasında olur. Ateşkes iki hükümet veya devlet arasında olur." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun, merdivenleri çıkarken "Teröristlere yer yok" ifadesini kullandığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.