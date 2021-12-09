Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "1416'lılarla AB Buluşması" Etkinliğine Katıldı - Haberler
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "1416'lılarla AB Buluşması" Etkinliğine Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı,
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 1416 sayılı kanun uyarınca yurt dışında lisans ve lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerin katıldığı, 3 Aralık 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığında düzenlenen, "1416'lılarla AB Buluşması" etkinliğine...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 1416 sayılı kanun uyarınca yurt dışında lisans ve lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerin katıldığı, 3 Aralık 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığında düzenlenen, "1416'lılarla AB Buluşması" etkinliğine katıldDışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı burada yaptığı konuşmada, kendisinin de bir 1416 MEB bursiyeri olarak, yeni dönem 1416 bursiyerleriyle Türkiye-AB ilişkileri ve mevcut gündemi konuşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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