Discord, Forza Horizon 5'in çökmesine sebep oluyor
Microsoft, Discord'u oyun çökerten programlar listesine ekledi.
Forza Horizon 5, bugün (9 Kasım 2021) tüm platformlar için çıkış yaptı. Ancak Reddit'te paylaşılan bazı gönderilere göre Forza Horizon 5 oynarken Discord'un ekran paylaşımı yapıldığı zaten hem Steam sürümünün hem de Microsoft Store sürümünün çökmesine neden oluyor.
Forza Horizon 5 destek sayfasında, Discord oyunun çökmesine neden olabilecek programlar arasında yer almaktadır. Forza Horizon 5'in çökmesine neden olabilecek yazılımla arasında şu uygulamalar yer alıyor:
- Logitech G Hub
- MSI Afterburner/ Riva Tuner Statistics Server
- EVGA Precision
- OBS
- Xsplit
- Discord
- MacType
- Warsaw Banking App
- Wallpaper Engine
- A-Volute Sound studio
- Nahimic Audio
- Sonic Audio
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Birçok oyuncu Discord'da ekran paylaşımı ile oyunu kanaldaki arkadaşlarına yansıtır yansıtmaz oyunun kendini kapattığını ve yeniden başlatmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Bazıları, oyunun kendisini yayınlamaya çalışmak yerine Discord'da ekran yakalama ayarını denemeyi öneriyor, ancak bunu yapınca da maalesef ki oyunun sesi gelmemektedir.
Microsoft, Discord ekran paylaşımının oyunu çökerttiğine dair haberler i henüz kabul etmedi. Ancak en yakın zamanda bu durum çözülecektir.