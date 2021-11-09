Discord, Forza Horizon 5'in çökmesine sebep oluyor

Forza Horizon 5, bugün (9 Kasım 2021) tüm platformlar için çıkış yaptı. Ancak Reddit'te paylaşılan bazı gönderilere göre Forza Horizon 5 oynarken Discord'un ekran paylaşımı yapıldığı zaten hem Steam sürümünün hem de Microsoft Store sürümünün çökmesine neden oluyor.

Forza Horizon 5 destek sayfasında, Discord oyunun çökmesine neden olabilecek programlar arasında yer almaktadır. Forza Horizon 5'in çökmesine neden olabilecek yazılımla arasında şu uygulamalar yer alıyor:

Logitech G Hub

MSI Afterburner/ Riva Tuner Statistics Server

EVGA Precision

OBS

Xsplit

Discord

MacType

Warsaw Banking App

Wallpaper Engine

A-Volute Sound studio

Nahimic Audio

Sonic Audio

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Birçok oyuncu Discord'da ekran paylaşımı ile oyunu kanaldaki arkadaşlarına yansıtır yansıtmaz oyunun kendini kapattığını ve yeniden başlatmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Bazıları, oyunun kendisini yayınlamaya çalışmak yerine Discord'da ekran yakalama ayarını denemeyi öneriyor, ancak bunu yapınca da maalesef ki oyunun sesi gelmemektedir.

Microsoft, Discord ekran paylaşımının oyunu çökerttiğine dair haberler i henüz kabul etmedi. Ancak en yakın zamanda bu durum çözülecektir.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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