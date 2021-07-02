Diş ne zaman fırçalanır? Diş nasıl fırçalanır?
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Diş ne zaman fırçalanır? Diş nasıl fırçalanır?

Diş ne zaman fırçalanır? Diş nasıl fırçalanır?
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Dişlerin bastırılarak fırçalanması, dişlerin yemekten sonra hemen fırçalanması gibi bilinen yanlışların önüne geçilmesi için sık sık içerikler hazırlanmakta. Peki, diş ne zaman fırçalanır? Diş nasıl fırçalanır?

Diş ne zaman fırçalanır? sorusunun yanıtı sıklıkla merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Diş çürüklerinin önüne geçmek için her yemek sonrası vakit kaybetmeden fırçalamak istiyorsanız burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Yemekten hemen sonra diş fırmalamak yarardan çok zarara neden oluyor.

DİŞ NE ZAMAN FIRÇALANIR?

Dişler günde en az 2 defa fırçalanmalıdır. Kahvaltı yapmadan önce ve yatmadan önce fırçalanması ağız ve diş sağlığının yanı sıra vücudumuz için de olumludur. Diş fırçalama işlemi bittiği zaman, dilin üst bölgesi de yumuşak bir şekilde fırçalanmalıdır.

Yemekten hemen sonra diş fırçalamak ise doğru olmayan bir davranıştır.

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