Diş hekimi, yanında çalışan kadının tecavüz iftirası yüzünden linç ediliyordu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diş hekimi, yanında çalışan kadının tecavüz iftirası yüzünden linç ediliyordu

Diş hekimi, yanında çalışan kadının tecavüz iftirası yüzünden linç ediliyordu
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da diş hekimi İ.B., yanında temizlik işçisi olarak çalışan Türkmen M.S.'nin tecavüz iddiası üzerine sokak ortasında feci şekilde dövüldü. Polisin yaptığı araştırmada, M.S.'nin, İ.B.'ye iftira attığı ortaya çıktı.

Kadıköy Bahariye Caddesi'nde dün bir binanın terasındaki kadın, "Bana tecavüz ediyorlar, kurtarın" diye bağırmaya başladı. Feryatları duyanlar hemen kadını kurtarmak için binaya girdi. Kadın, diş hekimi İ.B.'nin kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söyledi.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Olayı duyanlar, İ.B.'yi, yaka paça aşağı indirerek dövmeye başladı. İ.B., aldığı darbelerle yere yığılırken polis çağrıldı. İ.B. ve M.S. polis merkezine götürüldü.

"TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞMADIM, YALAN SÖYLÜYOR"

İ.B., M.S.'nin yanında temizlik işçisi olarak çalıştığını söyleyerek, "Bende alamadığı parası olduğunu söylüyordu. Telefonla kayıt yaptığını fark edince telefonu almak istedim. Bunun üzerine kendisine tecavüz edildiğini söyleyerek bağırmaya başladı. Ben tecavüz etmeye çalışmadım yalan söylüyor" dedi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Polis, yaptığı araştırmada, M.S.'nin yalan söyleyerek İ.B.,'ye iftira attığını belirledi. İ.B., ifadesinin ardından polis merkezinden ayrılırken, M.S. hakkında işlem başlatıldı. M.S.'nin çalışma izni olmadığından da sınır dışı edileceği belirtildi.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Deniz Demir Meral Akşener Sergey Lavrov Süleyman Soylu
Magazin Cemal Hünal Ceyda Ersoy Serdar Ortaç Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Töre Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diş hekimi, yanında çalışan kadının tecavüz iftirası yüzünden linç ediliyordu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 10:55:29. #1.16#

title