Dirlik ne demek? Dirlik anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Dirlik, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Dirlik ne demek? Dirlik anlamı ne? İşte, Dirlik kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Dirlik kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Dirlik anlamı ne? Dirlik ne demek?
DİRLİK NE DEMEK?
,dirlik, -ği
1. isim Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim.
2. isim Huzur, erinç:
"Madem birsin, birlik olsun/ Dilde, dinde, milliyette/ Murat et de dirlik olsun/ Baştan başa cemiyette" - Orhan Seyfi Orhon
3. isim, tarih Osmanlı Devleti'nde bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir:
"Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır." - Samiha Ayverdi
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