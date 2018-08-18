Diriliş'in Ertuğrul'u Kızı Alara'yı Kucağına Aldı

Hamileliğinin son günlerinde Amerika yolunu tutan Neslişah Alkoçlar ve eşi Engin Altan Düzyatan dört gözle bekledikleri kızlarına kavuştu. Alkoçlar dün Amerika'da doğum yaptı. Ünlü çift güzel haberi yakınlarına "Prenses Düzyatan geldi. İsmi Alara oldu" diyerek paylaştı.

HÜLYA KOÇYİĞİT TORUNUNU YALNIZ BIRAKMADI

Hülya Koçyiğit, kısa süre önce torunun doğumunda olmak için Amerika'ya gitmişti. Doğumda Engin Altan Düzyatan'ın ailesinin de bulunduğu öğrenildi. Çiftin Emir isimli 2 yaşında bir oğlu buluyor.

GEÇTİĞİMİZ MAYIS AYINDA AMERİKA'YA GİTMİŞLERDİ

Neslişah Alkoçlar oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan ve oğulları Emir Aras ile geçen Mayıs'ta Amerika'ya gitmişti.