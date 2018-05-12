Diriliş Ertuğrul 118. Bölümde Noyan ve Ertuğrul Karşı Karşıya Geliyor

Diriliş Ertuğrul 118. Bölümde Noyan ve Ertuğrul Karşı Karşıya Geliyor

İlgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul dizisinin bu hafta yayınlanacak 118. bölümünde Ertuğrul ve can düşmanı Noyan karşı karşıya geliyor.

TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un bu hafta yayınlanacak 118. bölümüne Noyan'ın Ertuğrul'la karşılaşması damga vuracak.

NOYAN'DAN KAYI OBASI'NA ZİYARET

Dizide, Kayı Obasını kast ederek Türklerin derisini yüzeceğim ifadelerinde bulunan Noyan, yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey'in otağına gelmiştir. Noyan'ı karşısında gören Ertuğrul, bu ziyaretin nedenini merak etmektedir.

ELÇİLİK TEKLİFİNDE BULUNDU

Ağzındaki baklayı çıkaran Noyan, Ertuğrul'a zoraki elçilik teklifinde bulunmuştur. Ertuğrul'un Ögeday Han için elçilik yapacağını dile getiren Noyan, bunun için uzun bir yola çıkacaklarını söylemiştir.

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