Direkte mahsur kalan kediyi ÇEDAŞ ekibi kurtardı
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Direkte mahsur kalan kediyi ÇEDAŞ ekibi kurtardı

07.01.2021 02:45 | Son Güncelleme: 07.01.2021 02:49
Direkte mahsur kalan kediyi ÇEDAŞ ekibi kurtardı

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ekipleri kurtardı.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Küplüce köyüne abonelik işlemleri için giden ÇEDAŞ görevlilerinden Ramazan Genç, sokak köpeklerinden kaçan kedinin elektrik direğinde mahsur kaldığını farketti. Akımı kesen Genç, daha sonra özel aparatlarla direğe tırmandı. Genç, uzun süren çabanın ardından kediyi mahsur kaldığı direkten kurtararak aşağıya indirdi. Kediyi bir süre seven Genç, daha sonra doğal ortamına bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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