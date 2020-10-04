Direkte elektrik akımına kapılan işçi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Direkte elektrik akımına kapılan işçi öldü

04.10.2020 18:11 | Son Güncelleme: 04.10.2020 18:14
Direkte elektrik akımına kapılan işçi öldü

SİVAS'ın Zara ilçesinde sokak lambalarının bakımını yapmak için çıktığı direkte elektrik akımına kapılan Adem Atak (34), hayatını kaybetti.

SİVAS'ın Zara ilçesinde sokak lambalarının bakımını yapmak için çıktığı direkte elektrik akımına kapılan Adem Atak (34), hayatını kaybetti. 

Olay, sabah saatlerinde Zara ilçesine bağlı Şerefiye köyünde meydana geldi. Elektrik işçisi Adem Atak, köydeki sokak lambasının bakımını yapmak için direğe çıktı. Atak, bu sırada elektrik akımına kapıldı. Atak'ın elektrik akımına kapıldığını gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Adem Atak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur YİĞİT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Muharrem İnce Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Özlem Yıldız Türkan Şoray Fahriye Evcen
Spor Babel Samatta Can Bartu Ryan Babel Gökhan Töre
Daha Fazla Azerbaycan Sosyal Medya İlham Aliyev Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Direkte elektrik akımına kapılan işçi öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 18:14:40. #1.14#
title