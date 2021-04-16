Otomobili direksiyonunu çıkararak süren genç adama tepki yağıyor

Antalya'da rot balans çalışanı bir kişi, karayolunda otomobili direksiyonunu çıkararak sürdü. Yaptığı tehlikeli sürüşü ise TikTok hesabından paylaştı. O anlar, sosyal medyada tepki çekti.