Otomobili direksiyonunu çıkararak süren genç adama tepki yağıyor
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Otomobili direksiyonunu çıkararak süren genç adama tepki yağıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da rot balans çalışanı bir kişi, karayolunda otomobili direksiyonunu çıkararak sürdü. Yaptığı tehlikeli sürüşü ise TikTok hesabından paylaştı. O anlar, sosyal medyada tepki çekti.

Sorumsuz davranışıyla olası bir faciaya davetiye çıkaran genç adam, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

TEPKİ YAĞIYOR

Videoda görünen şahsın, seyir halindeyken otomobil içerisinde müziği de son ses açması dikkat çekti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülere kullanıcılar tepki gösterdi.

Otomobili direksiyonunu çıkararak süren genç adama tepki yağıyor
Otomobili direksiyonunu çıkararak süren genç adama tepki yağıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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