DİREKSİYONSUZ OTOMOBİL KULLANMAYA 144 LİRA CEZA VE ADLİ İŞLEM - DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE
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DİREKSİYONSUZ OTOMOBİL KULLANMAYA 144 LİRA CEZA VE ADLİ İŞLEM - DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da rotbalans çalışanı bir kişi, karayolunda otomobilin direksiyonunu çıkartarak sürüş gerçekleştirdi.

Antalya'da rotbalans çalışanı bir kişi, karayolunda otomobilin direksiyonunu çıkartarak sürüş gerçekleştirdi.

Antalya Polisi, direksiyon olmadan yapılan tehlikeli sürüşü anlarını sosyal medya hesabında paylaşan sürücüyü yakaladı ve 144 lira ceza yazdı.

İlginç olay dün Antalya'da yaşanmıştı. Antalya'da sanayi sitesinde rot balans servisinde çalışan İ.K., Aksu ilçesi yakınlarında kullandığı otomobilin direksiyonunu yerinden çıkartarak karayolunda tehlikeli sürüş yaptı. Sürücü İ.K., seyir halindeki o anlarını da yanındaki kişiye cep telefonu kamerası ile görüntületip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Gencin sorumsuz davranışı olası faciaya davetiye çıkartırken, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saymıştı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'ne bağlı ekipler, İ.K.'yı yakalayıp 'trafiği tehlikeye sokmak' suçundan 144 lira para cezası uyguladı. Polis ayrıca aynı suçtan sürücü İ.K. hakkında adli işlem de başlattı.

DİREKSİYONSUZ OTOMOBİL KULLANMAYA 144 LİRA CEZA VE ADLİ İŞLEM - DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE
DİREKSİYONSUZ OTOMOBİL KULLANMAYA 144 LİRA CEZA VE ADLİ İŞLEM - DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE
DİREKSİYONSUZ OTOMOBİL KULLANMAYA 144 LİRA CEZA VE ADLİ İŞLEM - DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE
DİREKSİYONSUZ OTOMOBİL KULLANMAYA 144 LİRA CEZA VE ADLİ İŞLEM - DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE
DİREKSİYONSUZ OTOMOBİL KULLANMAYA 144 LİRA CEZA VE ADLİ İŞLEM - DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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