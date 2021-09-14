Direksiyonda rahatsızlanan epilepsi hastası kaza yaptı: 2'si çocuk 3 yaralı - Haberler
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Direksiyonda rahatsızlanan epilepsi hastası kaza yaptı: 2'si çocuk 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Basri Tuncay Ertan - Haberler | Güncel
Direksiyonda rahatsızlanan epilepsi hastası kaza yaptı: 2'si çocuk 3 yaralı

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, sürücüsü Emin Kılıç direksiyon başında epilepsi krizine giren otomobil, önce park halindeki araca ardından da kaldırımdaki ağaca çarparak takla attı.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, sürücüsü Emin Kılıç direksiyon başında epilepsi krizine giren otomobil, önce park halindeki araca ardından da kaldırımdaki ağaca çarparak takla attı. Ters dönen araçtan çıkarılan sürücü Kılıç ve 2 çocuğu kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Halitpaşa Mahallesi Muhtar Ahmet Süzgün Caddesi'nde meydana geldi. Epilepsi hastası Emin Kılıç 10 ND 758 plakalı otomobille Erdek Çuğra mevkiinden ilçe merkezine seyir halindeyken Muhtar Ahmet Süzgün Caddesi'ne geldiğinde krize girerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ve aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil önce park halinde bulunan bir araca ardından da kaldırımdaki ağaca çarparak takla attı. Kazayı görenler sürücünün yardımına koşup, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü Emin Kılıç ile 2 çocuğu çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından kullanılmaz hale gelen otomobil, çekici  ile kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


Direksiyonda rahatsızlanan epilepsi hastası kaza yaptı: 2'si çocuk 3 yaralı

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Haber: Direksiyonda rahatsızlanan epilepsi hastası kaza yaptı: 2'si çocuk 3 yaralı - Haberler
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