Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarptı

Büyükçekmece D-100 karayolu Selimpaşa istikametinde seyir halindeki ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince savrulan araç park halindeki araçlara çarptı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece D-100 karayolu Selimpaşa istikametinde seyir halindeki ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince savrulan araç park halindeki araçlara çarptı. Kaza anı işyeri kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün Büyükçekmece Celaliye mahallesi D-100 karayolu Selimpaşa istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü çevreden gelen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Büyükçekmece, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title