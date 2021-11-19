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Direksiyon hakimiyetini kaybeden yabancı uyruklu sürücü duvara çarptı

İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kayacan - Haberler | Yerel

Direksiyon hakimiyetini kaybeden yabancı uyruklu sürücü duvara çarptıANTALYA Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden yabancı uyruklu sürücü duvara çarptı.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Direksiyon hakimiyetini kaybeden yabancı uyruklu sürücü duvara çarptı

ANTALYA Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden yabancı uyruklu sürücü duvara çarptı. Kazada, sürücü ve yanındaki arkadaşı hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Muratpaşa ilçesi Vatan Bulvarı Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Kazakistan uyruklu Laura M. idaresindeki 07 SH 832 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Laura M. ve araçtaki yolcu yaralandı. Sürücünün 1,23 promil alkollü olduğu belirtildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden yabancı uyruklu sürücü duvara çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden yabancı uyruklu sürücü duvara çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden yabancı uyruklu sürücü duvara çarptı

İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kayacan - Son Dakika Haberleri

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