Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü palmiye ağacına çarptı
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü palmiye ağacına çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü palmiye ağacına çarptı

Burhaniye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü palmiye ağacına çarptı.

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Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı

Burhaniye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü palmiye ağacına çarptı. Kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza Altınyol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçay yönüne gitmekte olan Yaşar Türk yönetimindeki 35 EBV Plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki palmiye ağacına çarptı. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından çıkarıldı. Ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Yaşar Türk, hayatını kaybetti. - BALIKESİR

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü palmiye ağacına çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü palmiye ağacına çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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