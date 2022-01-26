Direksiyon başında fenalaşan sürücüye zabıta ekiplerinden hayati müdahale

Direksiyon başında fenalaşan sürücüye ilk müdahaleyi Kartepe Belediyesi zabıta ekipleri yaptı.

Olay, Kartepe ilçesine bağlı Suadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Altın (65) yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması neticesinde bariyerlere çarptı. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler rutin devriye görevi sırasında fenalaşan sürücüyü fark etti. Sürücüye müdahale eden ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda da bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Altın'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. - KOCAELİ