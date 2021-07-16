Dinlebi, Almanya'daki okuyucuların beğenisine sunuldu
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Dinlebi, Almanya'daki okuyucuların beğenisine sunuldu

Dinlebi, Almanya'daki okuyucuların beğenisine sunuldu
Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

Türkiye'nin yerli sesli kitap platformu Dinlebi, Almanya'daki kitapseverlere de hizmet vermeye başladı.

Türkiye'nin yerli sesli kitap platformu Dinlebi, Almanya'daki kitapseverlere de hizmet vermeye başladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Almanya'da yaşayan Türklere cep telefonu hizmeti sunan Ay Yıldız ile yapılan iş birliği sonucu, okuyucular popüler romanlardan klasiklere, çocuk kitaplarından kişisel gelişim kitaplarına, sesli tiyatrolardan Dinlebi orijinal içeriklere kadar birçok eseri dinleyebilecek.

Arşivinde iki bine yakın kitap bulunan platform, öncelikle Türkçe eserleri, bir süre sonra ise Almanca ve İngilizce eserleri okuyucunun beğenisine sunacak.

Dinlebi, Almanya'daki kitapseverlere, zaman, mekan ve adet sınırı olmadan, istenilen kitabı ilk bir ay ücretsiz dinleme imkanı verecek.

Saygın yayınevlerine ait çok sayıda sesli kitaba ulaşmayı sağlayan Dinlebi'de ayrıca, kendi sesini kaydederek, sevdiklerine kitap hediye etme olanağı da sunuluyor. Hediye edilen kişi abone olmasa da başta gönderenin sesli notu olmak üzere, sesli kitabını istediği kadar dinleyebilecek.???????

Tüm dünyada erişime açılan uygulamadaki "Bas-Paylaş" özelliği, sesli kitabı dinlerken, seçilen 15 saniyelik kısmın, doğrudan Instagram veya Facebook hikayelerinde paylaşılmasına da olanak sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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