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Dini nikahlı karısını otele başkasıyla girdiğini görünce yüzünden bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dini nikahlı karısını otele başkasıyla girdiğini görünce yüzünden bıçakladı Adana'da bir kişi dini nikahlı karısını otele başkasıyla girdiğini görünce yüzünün çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Dini nikahlı karısını otele başkasıyla girdiğini görünce yüzünden bıçakladı

ADANA - Adana'da bir kişi dini nikahlı karısını otele başkasıyla girdiğini görünce yüzünün çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis şüpheli şahsı kaçamadan yakaladı. Yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu içiminde kullanılan aparat çıktı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan T., din nikahlı eşi olan Sara B.'yi otele başka birisiyle girerken gördü. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Serkan T., eşi Sara B.'yi yüzünün çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Şüphelinin üzerinde uyuşturucu içme aparatı çıktı

Bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli Serkan T.'yi olay yerinden kaçamadan yakaladı. Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu içiminde yarayan aparat çıktı. Gözaltına alınan şüpheli gazetecilerin neden yaptın sorusuna," Otele başkasıyla girerken gördüm" dedi. Şüpheli Serkan T. polis merkezine götürüldü.

Yaralanan Sara B.'ye ilk müdahaleyi sivil bir sağlık çalışanı yaptı. Yaralı Sara B. sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüzünün çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Dini nikahlı karısını otele başkasıyla girdiğini görünce yüzünden bıçakladı

Dini nikahlı karısını otele başkasıyla girdiğini görünce yüzünden bıçakladı

Dini nikahlı karısını otele başkasıyla girdiğini görünce yüzünden bıçakladı

Dini nikahlı karısını otele başkasıyla girdiğini görünce yüzünden bıçakladı

Dini nikahlı karısını otele başkasıyla girdiğini görünce yüzünden bıçakladı

Dini nikahlı karısını otele başkasıyla girdiğini görünce yüzünden bıçakladı

Dini nikahlı karısını otele başkasıyla girdiğini görünce yüzünden bıçakladı

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