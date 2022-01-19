Dinar'da 'Kış Tedbirleri' toplantısı gerçekleştirildi - Haberler
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Dinar'da 'Kış Tedbirleri' toplantısı gerçekleştirildi

Dinar'da 'Kış Tedbirleri' toplantısı gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 'Kış Tedbirleri' toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 'Kış Tedbirleri' toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Selami Kapankaya başkanlığında yapılan toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Necip Kacar, İlçe Emniyet Müdürü Nihat Pulat, daire amirleri ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığı'nın Kış Tedbirleri Genelgesi kapsamında ana ve tali yolların açılması, sürekliliği devam eden hastalar için gerekli tedbirlerin alınması, tedbirsiz yola çıkanların uyarılması, yaşanabilecek elektrik kesintilerinin en kısa sürede giderilmesi, don olayları sebebiyle yaşanabilecek can ve mal zararlarının önlenmesi gibi konular görüşüldü. - AFYONKARAHİSAR

Dinar'da 'Kış Tedbirleri' toplantısı gerçekleştirildi

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Selami Kapankaya, Karahisar, Jandarma, Hisarcık, Yerel, Haber

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