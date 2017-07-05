Dim Barajı Sulaması 2. Kısım İhalesi Yapılacak

Dim Barajı Sulaması ikinci kısım yapım işi ihalesi 10 Temmuz'da yapılacak.



AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yakından takip ettiği Dim Barajı sulamasının 2. kısım yapım işi ihalesi 10 Ağustos, malzeme alım 1. kısım ihalesi ise 15 Ağustos olarak belirlendi.



Proje kapsamında Dim Barajı'ndan alınacak suyla toplam 36 bin 500 dekar tarım arazisi sulanacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, gerçekleşecek ihaleyle Alanya'nın tarımsal sulama ihtiyacının önemli ölçüde karşılanacağını belirtti.



DSİ 13. Bölge Müdürlüğünün çalışmaları ile Alanya'nın önemli bir sorununu daha hızlı bir şekilde çözüleceğini vurgulayan Çelik, "Alanya, hak ettiği hizmetleri Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun destekleriyle hızlı bir şekilde çözerek almaya devam ediyor." ifadesini kullandı.