Dilovası'nda öğrencilere 10 bin tablet dağıtılacak
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Dilovası'nda öğrencilere 10 bin tablet dağıtılacak

15.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:57
Dilovası'nda öğrencilere 10 bin tablet dağıtılacak

Dilovası Belediyesi tarafından ilçedeki öğrencilere 10 bin tabletin dağıtımına başlandı.

Yılport Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda konuşan Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, dağıtılacak tabletlerin çocuklara faydalı olmasını dileyerek, destek verenlere teşekkür etti.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla öğrencilerin okula gidemediğini ifade ederek, tabletlerle öğrencilerin eğitimine katkı sağlamasını hedeflediklerini bildirdi. Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri, temsili olarak 38 öğrenciye tabletlerini verdi.

Dilovası'nda öğrencilere 10 bin tablet dağıtılacak

Programa, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman, İlyas Şeker, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Kaymakam Alkan, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, öğrenciler ve ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral

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