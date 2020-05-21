Dilovası'nda çıkan fabrika yangını korkuttu
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Dilovası'nda çıkan fabrika yangını korkuttu

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, asansörler için ağırlık üreten fabrikada yangın çıktı.

Dilovası'nda çıkan fabrika yangını korkuttu
21.05.2020 21:12 | Son Güncelleme: 21.05.2020 21:15
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, asansörler için ağırlık üreten fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, makineler hasar gördü. 

Saat 19.15 sıralarında, Dilovası Mermerciler Sanayi Sitesi'nde asansörler için barit ağırlık üreten bir fabrikada yangın çıktı. Elektrik panosunda çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gebze, Dilovası, Çayırova, Körfez, Derince ve İzmit'ten ekipler yönlendirildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Mesai saatleri dışında meydana gelen yangında makineler hasar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 


- Kocaeli

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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