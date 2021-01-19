Dilovası Belediye Başkanı Şayir vatandaşa kapısındaki karı temizlemesine yardım etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Dilovası Belediye Başkanı Şayir vatandaşa kapısındaki karı temizlemesine yardım etti

19.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:18
Dilovası Belediye Başkanı Şayir vatandaşa kapısındaki karı temizlemesine yardım etti

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, hafta sonu etkili olan karın ardından vatandaşların karla mücadelesine destek için eline kürek aldı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, hafta sonu etkili olan karın ardından vatandaşların karla mücadelesine destek için eline kürek aldı.

Hamza Şayir, hafta sonu yağan karın ardından ilçeyi turladı.

Şayir, ilçe turunda kapısını temizlemeye çalışan vatandaşın kapısındaki karı temizlemesine yardımcı oldu.

Belediye Başkanı Şayir, sosyal medya hesabından bu anı, "Bir komşumuzun kapı küreme işine yardımcı olmak güzeldi. Birlikte yükselen şehir Dilovası" notuyla paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Donald Trump Selçuk Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Josef De Souza Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dilovası Belediye Başkanı Şayir vatandaşa kapısındaki karı temizlemesine yardım etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 13:21:09. #1.15#
title